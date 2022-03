Fedez è tornato sui social nella serata di lunedì per un breve annuncio riguardante la malattia e le sue condizioni di salute. Dopo l’apprensione iniziale scatenata in seguito alle sue parole (il video in apertura), il cantante ha fatto sapere con una Stories che oggi per lui sarà una giornata molto importante.

Fedez torna a parlare della malattia: oggi un giorno importante

Fiato sospeso per Fedez dopo la sua ultima Instagram Stories. Sebbene non abbia ufficializzato la sua malattia, il cantante ha fatto sapere di avere bisogno, oggi più che mai, del supporto di tutti i suoi fan. Ecco il messaggio social:

Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività.

Non poteva mancare un pensiero alla moglie Chiara Ferragni ed alla sua famiglia che è sempre rimasta al suo fianco anche in occasione di questo momento particolarmente complicato:

Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale.

Infine, un messaggio rivolto a Leone e Vittoria, i suoi due figli: