Fedez e Achille Lauro hanno litigato? Esperti di gossip, siti e magazine hanno palesato una lite piuttosto evidente tra i due ma la verità sembra essere esattamente un’altra (come sempre!).

Fedez svela se ha litigato con Achille Lauro

Fedez questa mattina ha fatto una lunga diretta social dove ha voluto rispondere alle domande degli estimatori parlando pure del successo di Love Mi, il concerto benefico organizzato al Duomo con J-Ax.

Tra una chiacchiera e l’altra, Federico ha smentito di aver litigato con Lauro:

Lauro non è venuto perché aveva un concerto. Ragazzi ve lo giuro, non ho litigato con Lauro, l’ho sentito una settimana fa, ve lo giuro…

Fedez ha parlato pure di Rovazzi svelando che il ritrovato amico non era presente perché non è riuscito ad arrivare in tempo incastrando gli impegni.

Fedez riconferma che lui e Lauro non hanno litigato e continuano a sentirsi 💖 pic.twitter.com/OV72VceL9r — (In)Somnia 🌙 (@blind_rhea) June 30, 2022

J-Ax parla di Federico