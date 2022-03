Fedez e Achille Lauro hanno litigato? Spunta il retroscena

Fedez e Achille Lauro hanno litigato? A quanto pare, nel corso della Milano Fashion Week, i due colleghi si sarebbero bellamente snobbati (ma non sappiamo bene per quale motivo).

Alla Milano Fashion Week se ne vedono di tutti i colori. – riporta Dagospia – Alla sfilata di Gucci erano presenti sia Fedez che Achille Lauro, protagonisti della scorsa estate con il tormentone “Mille” cantato con Orietta Berti. Gira voce che i due cantanti (per mancanza di ugole) all’evento non si sarebbero parlati e nemmeno salutati. Solo una svista o c’è altro?

Fedez, proprio di recente, ha parlato di un collega che lo avrebbe proprio mandato a quel paese dopo il Festival di Sanremo. Naturalmente, in questo caso, non si tratta di Achille Lauro con il quale ha collaborato mesi dopo sulle note di “Mille”, successo radiofonico della scorsa estate insieme alla mitica Orietta Berti.

Vi racconto un aneddoto del mio Sanremo. – riporta Biccy.it – Non farò il nome, ma un artista dopo che abbiamo finito il Festival, da Mara Venier, eravamo nella saletta e ho salutato tutti. Ho salutato anche questa persona. Dopo averlo salutato questo mi ha letteralmente mandato a quel paese.

Sì, mi ci ha mandato perché ero arrivato sul podio. Sì mi ha detto che non me lo meritavo. Posso dire che è stata veramente una roba forte. No, non è stato Ermal Meta, anzi lui è stato super carino. Non dirò chi è, ma era un cantante in gara a Sanremo.

Io cosa dovevo rispondere? Ci sono rimasto malissimo, c’era Stefano con me, lui è il manager di Tananai che lavora pure insieme a me. Ragazzi c’ero rimasto di merd*. Guardate che stavo male e mi dicevo ‘però che cattiveria’. Anche se pensi una cosa del genere non me lo dire. Guardate che me l’ha detto in maniera terribile.

Mi ha detto tipo una roba ‘non mi salutare, no, non dovevi arrivare tu secondo, siete la rovina della musica voi che avete vinto’. Che brutto però, queste cose strane nei camerini succedono solo a me credo. Perché attiro queste cattiverie? Non mi spiego come mai…