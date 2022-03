Fedez ha ospitato Tananai nel corso dell’ultima puntata di “Muschio Selvaggio”, il podcast che conduce insieme all’amico youtuber Luis Sal. Tra una chiacchiera e l’altra, il rapper ha svelato un retroscena sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Sì, mi ci ha mandato perché ero arrivato sul podio. Sì mi ha detto che non me lo meritavo. Posso dire che è stata veramente una roba forte. No, non è stato Ermal Meta, anzi lui è stato super carino. Non dirò chi è, ma era un cantante in gara a Sanremo.

Fedez ha svelato di esserci rimasto molto male (giustamente):

Io cosa dovevo rispondere? Ci sono rimasto malissimo, c’era Stefano con me, lui è il manager di Tananai che lavora pure insieme a me. Ragazzi c’ero rimasto di merd*. Guardate che stavo male e mi dicevo ‘però che cattiveria’. Anche se pensi una cosa del genere non me lo dire. Guardate che me l’ha detto in maniera terribile.

Mi ha detto tipo una roba ‘non mi salutare, no, non dovevi arrivare tu secondo, siete la rovina della musica voi che avete vinto’. Che brutto però, queste cose strane nei camerini succedono solo a me credo. Perché attiro queste cattiverie? Non mi spiego come mai…