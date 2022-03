Sarà (ancora) Amadeus il Direttore Artistico e il conduttore delle edizioni 2023 e 2024 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Ecco cosa è accaduto questa mattina dopo un importante incontro.

Festival di Sanremo 2023-2024: sarà ancora Amadeus il conduttore

Così è stato concordato questa mattina durante un incontro nel quale l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes, insieme con il Direttore del Prime Time Stefano Coletta, ha ricevuto Amadeus in un lungo e cordiale colloquio.

“Sono onorato della proposta del dottor Fuortes, avremo modo di incontrarci e parlarne. Fare Sanremo per me è un lavoro molto lungo, ma vale per tutte le cose che faccio. C’è bisogno di idee, di forza, di prendere le cose in maniera molto seria. Avremo modo di vederci e chiacchierare serenamente. Rai è casa mia”, ha affermato il conduttore TV.

Dal prossimo 19 febbraio il presentatore è impegnato con il suo nuovo programma Affari tuoi – Formato famiglia in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

Con entrambe le conduzioni di Sanremo per il 2023 e il 2024, saliranno a cinque le presenze di Amadeus al Festival, cosa che in precedenza era accaduta solamente a Pippo Baudo e Mike Bongiorno.