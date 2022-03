Blanco bacia un’altra: è finita con Giulia dopo Sanremo 2022? – VIDEO

Blanco durante la sua esperienza con Sanremo 2022, non faceva altro che dire di amare la sua Giulia a favore di camera (mitici i meme che la rete ha ricavato dalle espressioni facciali di Mahmood): e adesso?

A quanto pare la storia tra il giovane artista e la sua fidanzata potrebbe essere giunta al capolinea. Ed infatti, proprio Blanco, è stato beccato mentre bacia un’altra ragazza durante una serata in un locale di Milano.

Ecco il VIDEO.

A distanza di quasi un mese dal trionfo di Sanremo 2022 con “Brividi”, per Blanco e Giulia qualcosa potrebbe essere cambiato.

Durante una recente intervista a “Password”, programma di RTL 102.5, una risposta ha insinuato qualche dubbio. Alla domanda: “Sei fidanzato?”, il cantante di Blu Celeste ha commentato “Alti e bassi” (ripetendolo due volte).

La coppia è in crisi?

L’amore tra Blanco e Giulia andava avanti da circa due anni e, proprio sulla sua (ex?) fidanzata, il giovane artista aveva affermato:

Se sono fidanzato? Sì, e ci tengo molto! – ha raccontato Blanco a Radio Deejay – L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene’. E’ una ragazza delle mie parti. A lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente.