Blanco ha letteralmente conquistato tutti gli estimatori di Sanremo 2022. In coppia con Mahmood ha presentato la bellissima “Brividi”, canzone candidata alla vittoria. Il giovanissimo artista si è già portato a casa numerose soddisfazioni, compreso il successo di “Blu celeste”, il primo album.

Ed è proprio “Blu celeste” la canzone più commovente e straziante presente nel suo primo lavoro discografico in studio. La ballad parla di una persona molto vicina a Riccardo (questo il suo vero nome) che oggi non c’è più.

Blanco ha perso un caro amico che considerava un fratello e di cui sente costantemente la mancanza e le parole della canzone lo evidenziano.

Ecco cosa scrive cosmopolitan.com analizzando il testo:

Quella raccontata nella canzone è una storia personale a cui Blanco tiene particolarmente, che ha messo in musica per accettare il dolore della perdita e per far immedesimare chi ascolta nel suo dolore, un dolore comune a chiunque abbia perso una persona importante come un fratello.

Quello che sappiamo è il ruolo che quella persona ha per Blanco. Di qualche anno più grande di lui «Tu saresti maggiorenne Io ormai sono un sedicenne vado per i diciassette», la persona raccontata nel brano è una sorta di fratello (o sorella) maggiore, una figura di riferimento e un legame intenso per Blanco.

«Un mio ricordo immaginario Del fratello che vorrei» «Festeggerò da solo Un altro compleanno di merd*».

Senza quella persona, di cui ora è rimasto solo un ricordo (e probabilmente il tatuaggio sulla pancia di Blanco con la scritta Celeste) rimane solo un senso di profonda solitudine e di rabbia.