Mahmood e Blanco intervistati in diretta su Instagram dall’account del settimanale Grazia, hanno fatto chiarezza su “Brividi”, svelando se parla di un amore omosessuale.

Mahmood e Blanco cantano l’amore omosessuale a Sanremo 2022?

Non citiamo mai la parola ‘amore’ perché non si tratta solo di amore, ma la voglia di mettersi in gioco e rischiare, più che amore è un buttarsi nel buio: il tema principale di Brividi è il disagio di non sentirsi accettati al 100%. – riporta Biccy – Cosa pensiamo quando dicono che portiamo sul palco del Festival di Sanremo l’amore omosessuale? Noi vogliamo raccontare e portare la libertà universale di sentirsi liberi di poter esprimere qualsiasi tipo di amore. In generale, nella totalità. Non vogliamo incasellare l’amore, vogliamo dargli uno sfogo libero al 100%.

Per quanto riguarda la situazione sentimentale di Mahmood e Blanco, i due artisti non stanno insieme come ipotizzato da qualcuno.

Alessandro, secondo le indiscrezioni dei settimanali dovrebbe avere un uomo amore “misterioso” mentre Blanco è fidanzato con Giulia, una sua coetanea: