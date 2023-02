Tra Fedez e Chiara Ferragni, dopo Sanremo 2023 ed il famoso bacio con Rosa Chemical, qualcosa è certamente cambiato. C’è chi è ormai certo della ‘crisi nera’ in atto nella coppia e chi sostiene che sia solo una strategia per creare hype a sufficienza per la seconda stagione della serie sui Ferragnez.

Fedez e Chiara Ferragni in crisi? “Tutto a posto”, parla Oppini

A proposito di The Ferragnez, in realtà pare che la serie sia addirittura slittata al prossimo autunno proprio a causa della presunta crisi tra Chiara e Federico. Intanto l’argomento continua ad essere oggetto di dibattito nei principali programmi televisivi e in particolare se ne è parlato nel corso della trasmissione Oggi è un altro giorno.

I Ferragnez si sono davvero lasciati? Ad intervenire è stato l’affetto stabile Francesco Oppini, che ha commentato: “È tutto a posto… Sì, ho delle fonti certe, ma le fonti non si rivelano. Se è vero che hanno discusso? Beh, qualcosa è successo, penso si sia visto, ci sono anche i video. La coppia non scoppia, non adesso almeno…”.

Intanto c’è chi continua a parlare di crisi nera, come Nuovo Tv, e chi come Vanity Fair svela retroscena inediti e che solo le mura dei Ferragnez potrebbero conoscere, secondo cui dalla fine di Sanremo 2023, Fedez dormirebbe separato dalla moglie.