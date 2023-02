Cosa succede tra Chiara Ferragni e Fedez? “L’inizio della fine”: così titola il settimanale Nuovo Tv, che dedica la cover del nuovo numero proprio alla presunta crisi in atto tra i Ferragnez. La coppia continua a non farsi vedere insieme sui social. Qualcosa di assolutamente destabilizzante per chi è abituato a scrutare ogni momento della loro vita che gli stessi protagonisti hanno messo in mostra negli ultimi otto anni.

Fedez e Chiara Ferragni: crisi nera? Ecco cosa sta succedendo

Come sottolinea anche Cosmopolitan, infatti, non era mai successo, da quando nel 2016 lui volò a Parigi per raggiungere Chiara alla settimana della moda regalando al mondo il loro primo scatto social insieme. Da ben nove giorni, Chiara Ferragni e Fedez non compaiono più insieme su Instagram.

Una novità che non era mai accaduta neppure in occasione della delicata operazione alla quale Fedez si era sottoposto per la rimozione del recente tumore. Un’assenza, quella di Fedez, che inevitabilmente fa discutere portando all’annoso dilemma: i Ferragnez sono davvero in crisi o si tratta dell’ennesima strategia per fare hype?

Il settimanale di Riccardo Signoretti, in merito sembra non avere dubbi: “Lei non gli perdona lo scandalo sexy a Sanremo, dove le ha anche rubato la scena. E c’è chi giura: ‘questa volta è crisi nera'”, si legge sul giornale di gossip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti)

Il discorso sarebbe molto più complesso della semplice ‘gelosia’ nei confronti di Rosa Chemical. Il rapper, intanto, nei giorni scorsi ha fatto un fugace ritorno social ma solo per attaccare Mario Giordano. Di Chiara, ancora una volta, neppure l’ombra (ma la voce in sottofondo che smentisce la loro lontananza fisica). Proprio questo dettaglio ha quindi portato ad ipotizzare una convivenza da separati in casa, sebbene siano stati recentemente avvistati insieme al ristorante di Cannavacciuolo, con lei che ha risfoggiato la fede al dito. Un modo per mettere a tacere il fitto chiacchiericcio? Chissà…