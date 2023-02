Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Il gossip parla chiaro e rivela che i due potrebbero anche aver contattato un terapista di coppia dove sono stati beccati alcuni giorni fa (inizialmente si parlava di incontro con un noto legale dei vip).

Fedez e Chiara Ferragni, nuovo avvistamento: spunta il video

Lei taglia i capelli durante Sanremo e, secondo altri, la crisi è evidente da questo chiaro gesto. Lui sparisce dai social ma le fa una “timida” dedica online che dopo cancella.

E mentre Fedez continua ad essere “attenzionato” per il bacio con Rosa Chemical con tanto di atto sessuale mimato in mondovisione, Chiara Ferragni posta molto poco e mantiene un basso profilo.

Si dice che le riprese della seconda stagione di The Ferragnez siano in pausa dopo una loro precisa richiesta che, visti i tempi, potrebbe anche far slittare la diffusione.

E mentre si parla di hype, Fedez e Chiara Ferragni vengono avvistati in compagnia di Antonino Cannavacciuolo e la moglie a Villa Crespi, proprio nella giornata di ieri.

Spunta il video su TikTok confermato dall’outfit postato da Chiara Ferragni nel suo profilo ufficiale di Instagram.

Hype o meno, Fedez e Chiara sarebbero in crisi e, per una volta, avrebbero deciso di cercare di risolverla lontani dai social (in attesa di The Ferragnez 2…).

Ecco il VIDEO e gli ultimi aggiornamenti a seguire.