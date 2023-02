Fedez e Chiara Ferragni in terapia di coppia? Dopo l’indiscrezione sull’incontro con l’avvocato, si rincorrono news e pettegolezzi sulla coppia più attenzionata dello showbiz italiano.

Fedez e Chiara Ferragni verso la separazione? Macchè! Ecco dove sono andati

Whoopsee ha pubblicato in esclusiva degli scatti che mostrano chiaramente la coppia davanti ad un portone mentre con il telefono in mano.

Sia Chiara che Fedez, hanno il cellulare tra le mani e, tra la luce dello schermo ed i probabili flash degli obiettivi dei paparazzi (in notturna), avranno creato il gioco di luce sul volto di Federico che sembrava illuminato frontalmente.

Vanity Fair, dopo i pettegolezzi legati all’incontro con l’avvocato, ha voluto fare delle precisazioni smentendo questa indiscrezione:

Entrambi arrivati a bordo del loro van nero dai vetri oscurati, hanno suonato il campanello e atteso di entrare. Vanity Fair ha scoperto l’indirizzo in cui Fedez e Chiara sono stati avvistati l’ultima volta insieme, dopo giorni di silenzio social di lui. Il palazzo si trova nel cuore di Milano e all’interno ci sono un centro di cura psichiatrica e psicologica, un gruppo di medici associati, oltre agli inquilini privati. Quindi nessun avvocato, al contrario di alcuni rumor circolati nelle ultime ore. È possibile – anche se non vi è alcuna certezza – che siano andati a una seduta di terapia di coppia.

Terapia di coppia per la seconda stagione di The Ferragnez? Pare di no visto che la serie, secondo Guia Soncini, sarebbe in pausa e dovrebbe andare in onda a settembre e non più a maggio.