Fedez e Chiara Ferragni sono davvero in crisi? Secondo la giornalista Guia Soncini la risposta è sì. Con un lungo articolo firmato su linkiesta.it, si tracciano i contorni del brutto momento che si starebbe vivendo in casa Ferragnez dopo Sanremo 2023.

A quanto pare, per via di questa profonda crisi, Fedez e Chiara avrebbero chiesto a Prime uno stop di una settimana (stavano girando la seconda stagione di The Ferragnez):

Rassicuriamo coloro per cui è crisi solo se fai le valigie: nessuno dei coniugi Ferragni è andato a dormire in albergo, per ora.

Ma entrambi hanno chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle riprese. La seconda stagione della serie The Ferragnez non può non contenere la crisi di stato di cui tutti parlano, i prodotti Prime hanno lavorazioni lunghe (vanno sottotitolati per tutto il mondo, e resi legalmente inattaccabili per i diversi luoghi) e – visto che a loro ora non va di filmare e di tirarsi i piatti a favor di camera – la piattaforma ha quindi spostato l’uscita: prevista per maggio, ora sarebbe a settembre.