Crisi rientrata per i Ferragnez? A quanto pare la coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni avrebbe passato San Valentino insieme come mostra in esclusiva Whoopsee.

Ferragnez, crisi rientrata dopo Sanremo? Fedez e Chiara beccati insieme

Ecco Chiara Ferragni e Fedez insieme, nel pieno centro di Milano. – scrive il famoso portale – “Tutto nella norma” dovremmo dire, se non fosse che il Festival di Sanremo si è concluso pochi giorni fa ma i riflettori sulla coppia non si sono decisamente mai spenti. Tutto il web parla di loro e questo clamore continua ad aumentare anche a causa dell’assenza dai social di Fedez. Whoopsee però è in grado di mostrarvi in esclusiva queste immagini dei Ferragnez, scattate ieri martedì 14 febbraio, nel tardo pomeriggio, poco prima che i due entrassero in un portone, in una delle vie del centro città meneghino.

Dopo Sanremo 2023, Fedez e Chiara non sono più apparsi insieme sui social tanto da fare preoccupare gli estimatori che hanno “fantasticato” sulla possibile crisi della coppia più social dello showbiz italiano.

E Mentre la Ferragni ha postato qualche sporadico contenuto, Fedez, il giorno dopo Sanremo, ha dedicato un post agli amici condividendo un tweet per la moglie, poi il silenzio.

Crisi rientrata? A quanto pare sì…