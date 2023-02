Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi dopo Sanremo 2023? Il bacio con Rosa Chemical sarebbe la goccia che avrebbe fatto traboccare un vaso già colmo di acqua e fiori secchi. Al termine della kermesse poi, qualcosa sarebbe cambiato.

Chiara Ferragni è tornata a Milano con i bambini mentre Fedez, secondo ciò che riportano i bravi colleghi di Novella 2000, sarebbe stato avvistato ad una festa senza la sua dolce metà:

Nel frattempo Fedez è tornato sui social ringraziando gli amici (nessuna traccia di Mara Sattei nonostante il featuring di questa estate) e condividendo il tweet che aveva scritto per la moglie in occasione dell’apertura di Sanremo 2023: “Sono fiero di te. Ti amo!”.

Poco prima proprio Chiara Ferragni aveva condiviso un post ringraziando tutti (o quasi).

Grande assente proprio Federico Lucia:

La scoperta più grande che ho fatto durante il Festival di Sanremo sono proprio le persone. Voglio ringraziare Amadeus e Giovanna per avermi accolto e supportato e voglio ringraziare Gianni Morandi e Anna per il supporto, la gentilezza e per il tempo passato insieme fuori dal teatro. Siete delle persone incredibili e una fonte di ispirazione, grazie per essere stati al mio fianco.