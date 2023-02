Cosa succede tra Chiara Ferragni e Fedez? Secondo diversi utenti social, dopo l’esperienza a Sanremo 2023 i Ferragnez sarebbero in crisi. La famosa ‘goccia’ sarebbe stato il bacio sul palco dell’Ariston tra Federico Lucia e Rosa Chemical. Tutto preventivato ed anticipato durante Muschio Selvaggio, sia chiaro.

Ferragnez in crisi dopo Sanremo 2023? Cosa succede tra Fedez e Chiara Ferragni

Eppure a Chiara Ferragni avrebbe dato oltremodo fastidio questa ‘invasione di campo’ del marito Fedez proprio nell’ultima serata nella quale a splendere su quello stesso palco sarebbe dovuta essere proprio lei.

Calato il sipario sul Festival, artisti e ‘comparse’ varie hanno fatto ritorno a casa. Anche i Ferragnez, in teoria. La sola della coppia ad essersi fatta viva è stata proprio la Ferragni che ha lasciato intendere di essere sola a casa con i suoi figli. La serata di ieri l’avrebbe trascorsa con tanto di maschera al viso, a letto, insieme al piccolo Leone. Poi il post di ringraziamenti nel quale ringrazia tutti, tranne uno. Indovinate chi?

E Fedez? Sparito completamente dai radar social. E come ogni volta, siamo certe che farà a breve ritorno sui nostri display.

Chiara Ferragni su Instagram ha ringraziato tutti, tutti tranne chi? Ah e indovinate chi è da più di 12 ore che non pubblica nulla? Attendiamo sviluppi. O divorzi.

Nel frattempo però si rincorrono i gossip su quello che sarebbe accaduto dopo Sanremo 2023, come sottolineato da Amedeo Venza.

A fare un’analisi lucidissima sui Ferragni ci ha pensato nelle passate ore anche Selvaggia Lucarelli:

Un giorno qualcuno dovrà studiare il morbo Federico Lucia, ovvero questa preoccupante attitudine che ha nell’arrivare a una festa sempre con un unico scopo: diventare il festeggiato. Prendersi festa, regali, cori di buon compleanno e andare via, puntando la festa (altrui) successiva. Doveva essere il Sanremo di sua moglie e dopo la prima serata in cui la moglie ha avuto la sua luce, ha rimesso subito le cose a posto: gossip sulla maleducazione di Anna Oxa e canzone per creare il caso politico.

[…] Nel frattempo, la Chiara Ferragni che ci raccontava la favola femminista s’è fatta rubare la scena dal marito incapace di rimanere a casa e lasciare che gli altri si vivano il loro successo, senza che arrivi lui a succhiare il sangue dalle giugulari altrui. Un contrappasso che non meritava neppure lei.