Rosa Chemical libero ed appassionato. Lo ha dimostrato questa sera, nella finale del Festival di Sanremo 2023, con il bacio a Fedez sulla bocca. Il marito di Chiara Ferragni – che nella quinta serata della kermesse co-conduce insieme ad Amadeus e Gianni Morandi – ha presenziato in prima fila, accanto alla madre dell’imprenditrice.

Rosa Chemical bacia Fedez sulla bocca a Sanremo 2023

Al termine del brano Made in Italy, Rosa Chemical ha letteralmente trascinato il rapper sul palcoscenico dell’Ariston per poi concludere la performance con un bacio sulle labbra molto appassionato. “Questo è il Festival dell’amore”, ha commentato il cantante in gara.

Chiara Ferragni è entrata subito dopo insieme ad Amadeus per consegnare i classici fiori, ed è rimasta assolutamente senza parole, come ammesso dalla stessa. Ma c’è chi aggiunge un croccante retroscena.

Deianira Marzano ha infatti condiviso una segnalazione di chi avrebbe ricevuto l’indiscrezione direttamente da chi è in platea. Pare che la Ferragni non avrebbe affatto preso bene il bacio tra Fedez e Rosa Chemical.

Poco dopo l’indiscrezione di Deianira, sui social si è diffuso il video di Chiara Ferragni che rimprovera Fedez per il bacio e Amadeus invita la coppia a risolvere dietro le quinte, ecco il video.



Un bacio che tra l’altro arriva dopo le parole dello stesso Fedez in diretta Instagram ieri, quando ha confidato che Rosa Chemical gli avrebbe chiesto privatamente le foto dei piedi della moglie.