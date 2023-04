Nella quinta puntata del Serale di Amici 22, ad essere eliminata è stata la cantante Federica Andreani. Allieva della squadra di Todaro ed Arisa, la giovane ha dovuto affrontare un ballottaggio per nulla semplice, quello che l’ha vista in sfida contro il ballerino Ramon.

Al termine del ballottaggio, a dover lasciare il Serale di Amici 22 è stata proprio Federica che, come da tradizione, è stata raggiunta dai microfoni di WittyTv che hanno raccolto le sue prime parole a caldo:

Il ballottaggio con Ramon non era semplice, so quanto è bravo e forte. Sinceramente non mi aspettavo minimamente di entrare, io venivo totalmente dal nulla, non avevo mai fatto niente, nemmeno una lezione di canto. Io avevo fatto i casting veramente per la possibilità di cantare, perché io cantavo solamente in camera mia. È stata una sorpresa e dall’altra parte anche paura, perché andavo incontro a qualcosa che non sapevo cosa fosse. Forse la cosa che mi ha aiutato è stata l’inconsapevolezza, mi faceva anche buttare nelle cose. Dicevo “Vengo dal fare la parrucchiera, quindi ogni giorno sono contenta perché sto facendo una cosa che è impossibile”. Ero già contenta ogni giorno.