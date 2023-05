Si apre ufficialmente oggi, martedì 9 maggio 2023, la settimana della musica europea all’insegna dell’Eurovision Song Contest. Questa sera andrà in onda la prima semifinale, in attesa della finalissima di sabato 13 maggio (preceduta dalla seconda semifinale di giovedì 11 maggio), durante la quale vedremo l’esibizione di Marco Mengoni.

Eurovision Song Contest 2023: prima semifinale del 9 maggio

L’appuntamento in tv con la prima semifinale di Eurovision Song Contest 2023 è fissato a stasera 9 maggio su Rai2 a partire dalle ore 21.00 e vedrà alla conduzione Gabriele Corsi con Mara Maionchi.

La finale dell’evento musicale europeo andrà in onda su Rai1, sabato 13 maggio dalle ore 20.35, con il commento in diretta da Liverpool sempre della coppia Corsi-Maionchi. La diretta è prevista come sempre su RaiPlay.

La spokenperson, cioè la portavoce italiana che in collegamento da Liverpool renderà noti i voti assegnati all’Italia nel corso della finale è Kaze, cantante e attrice conosciuta in Call My Agent Italia.

Marco Mengoni si esibirà con la canzone “Due vite” nella finale del 13 maggio, nella prima parte della finale, avendo pescato la “first half”. Tuttavia, durante la semifinale di stasera 9 maggio andrà in onda una clip di anticipazione dell’esibizione di Marco Mengoni relativa alle prove, insieme a quelle degli artisti delle altre Nazioni Big che accedono direttamente in finale.

Chiudiamo quindi con la scaletta ufficiale di stasera, in occasione della prima semifinale che sarà suddivisa in due parti:

Queen of Kings con Alessandra, Norvegia

The Busker con Dance (Our Own Party), Malta

Luke Black con Samo Mi Se Spava, Serbia

Sudden Lights con Aijā, Lettonia

Mimicat con Ai Coração, Portogallo

Wild Youth con We Are One, Irlanda

Let 3 con Mama ŠČ!, Croazia

Poi nella seconda parte:

Remo Forrer con Watergun, Svizzera

Noa Kirel con Unicorn, Israel

Pasha Parfeni con Soarele şi Luna, Moldavia

Loreen con Tattoo, Svezia

TuralTuranX con Tell Me More, Azerbaijan

Vesna con My Sister’s Crown, Repubblica Ceca

Mia Nicolai & Dion Cooper con Burning Lights, Paesi Bassi

Käärijä con Cha Cha Cha, Finlandia

L’ospite della prima semifinale è la superstar globale Rita Ora.