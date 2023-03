Il prossimo 13 maggio andrà in scena la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 ma quest’anno gli spettatori dovranno fare a meno di Cristiano Malgioglio e del suo commento. Come mai? A renderlo noto è stato Gabriele Corsi in una intervista a “Programma”, talk del Fatto Quotidiano.

Cristiano Malgioglio non commenterà l’Eurovision Song Contest 2023

Ma perché Cristiano Malgioglio non commenterà l’Eurovision Song Contest? Quest’anno il paroliere è impegnato nella giuria del talent show Amici 22. Per tale ragione non tornerà a commentare l’evento insieme a Corsi. Quest’ultimo ha spiegato:

Ovviamente Cristiano non potrà essere il mio partner e questa cosa, devo dire, mi addolora molto, non solo dal punto di vista professionale ma umano. Cristiano è una delle persone più carine che io abbia conosciuto in vita mia e il nostro sodalizio vi assicuro che non finirà qua. Ci sentiamo in continuazione.

Per scoprire chi andrà a sostituire Cristiano Malgioglio, al fianco di Gabriele Corsi, dovremo attendere la puntata del 28 marzo di Stasera c’è Cattelan:

E quindi, veniamo alla notizia, martedì sera a “Stasera c’è Cattelan” sveleremo chi è la persona che avrò il piacere di avere accanto per il commento dell’Eurovision. Io ci sarò, poi costo poco. Martedì sera, in diretta, saprete chi è questa persona. Sono felicissimo e onorato che abbia accettato e sono sicuro che onoreremo questa manifestazione che, diciamoci la verità, è sempre stata guardata con un po’ di sufficienza e spocchia. Invece, è una figata assurda.