Marco Mengoni rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023 dopo la vittoria di Sanremo. L’artista di “Due vite” lo ha svelato oggi in conferenza stampa.

Se voglio rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest? Io voglio andare a divertirmi anche là quindi sì… assolutamente! Ce la metto tutta… e porto tutti voi, non sono mai stato a Liverpool.

Per oggi non c’è spazio per le aspettative, voglio godermi queste serate. Pian piano ci prepareremo al meglio. Ma sono contento di vedere Liverpool, non l’ho mai vista. Da domani iniziamo a pensarci, ora mi godo questa giornata anche con gli altri cantanti. Abbiamo fatto tutti un Festival fantastico, ognuno di loro si merita una foglia della palma del premio che, non a caso, sono ventisette.