Eurovision 2022, Achille Lauro in gara per San Marino: la reazione di Ana Mena su Francesco Monte

L’hashtag #UnaVoceperSanMarino ieri ha letteralmente preso il sopravvento su Twitter scavalcando quasi C’è posta per te nelle tendenze. Nella prima serata di sabato è stato deciso il cantante che concorrerà all’Eurovision Song Contest 2022 rappresentando San Marino. A vincere il concorso indetto per selezionare la voce apposita è stato Achille Lauro.

Eurovision 2022, Achille Lauro rappresenterà San Marino

L’artista romano fresco del Festival di Sanremo 2022 dove tuttavia è passato quest’anno un po’ in sordina, ha tentato la strada estera avendo la meglio e concorrendo per San Marino all’Eurovision 2022. Un rischio elevatissimo ma che alla fine è valsa la pena correre.

achille lauro primo artista italiano a calcare il palco dell’eurovision senza vincere sanremo… SE NON È ICONICITÀ QUESTA🌟👑#UnaVocePerSanMarino pic.twitter.com/2GUCrFwIek — miriana🧛🏻‍♀️ (@imaspookykid) February 19, 2022

Achille Lauro si è aggiudicato il pass per l’Eurovision con il brano “Stripper”, inedito composto nei mesi prima di Sanremo 2022. Ecco le parole di Lauro in conferenza dopo la vittoria, come riferisce Il Giornale:

Per noi è una grande occasione. Io ho sempre ambito a presentare la mia musica all’estero. Le nostre operazioni sceniche e musicali di questi anni potrebbero essere valorizzate davanti a un pubblico così ampio. Ho trovato persone accoglienti e felici che fossimo qui. Sono grato per la possibilità. Spero che gli italiani continuino a sostenermi, abbiamo fatto operazioni più influenti della discografia degli ultimi anni. Cerchiamo di portare qualcosa di diverso, che piaccia oppure no.

Tra gli altri artisti italiani che avevano tentato la scalata verso l’Eurovision c’erano anche Ivana Spagna, Valerio Scanu e Francesco Monte. A proposito di quest’ultimo, non è passata inosservata la reazione di Ana Mena proprio durante la sua esibizione, con una risata social ed il commento: “Sto volando”.