Emma Marrone non farà X Factor: spunta l’ipotesi Fedez

La nuova stagione di X Factor 2022 sta prendendo piede. Secondo le chicche di gossip presenti nell’ultimo numero di Chi Magazine, Emma Marrone non farà parte del programma e si spera nel ritorno di Fedez.

Emma Marrone non ci sarà. Sta prendendo piede la nuova stagione di X Factor. Noi di Chi possiamo anticiparvi che Emma non farà parte dei nuovi giudici. Il cast è in evoluzione, punto fermo Manuel Agnelli. Possiamo anche dirvi che si auspica un ritorno di Fedez.

Che Fedez torni ad X Factor, personalmente, la vedo difficile. Nel 2019, ha confermato il suo “addio” al talent show con queste parole:

Se lo farò ancora? No! Cinque anni consecutivi sono tanti (c’è chi dice troppi). Sono cambiate tante cose, ed è difficile per me adattarmi. Sento il bisogno di chiudere un cerchio e dedicarmi alla mia famiglia.

A giugno 2020, invece, intervistato da Vanity Fair aveva aggiunto:

Conosco tre giudici su quattro: sono degli amici, sono contento che siano lì e spero che riescano a far risalire un programma che non meritava il tracollo che ha avuto l’anno scorso. Era giusto che tornassero delle personalità come loro. Tornare ad X Factor? Ad oggi è impossibile: anche se ci fosse il desiderio, non è conciliabile con la realtà.

Io avrei adorato Fedez ed Emma insieme… peccato!