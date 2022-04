Fabrizio Corona di nuovo nei guai. Fedez e Chiara Ferragni lo hanno portato a processo dopo la sua intervista-fiume rilasciata ad una rivista online dove aveva definito i Ferragnez una coppia di “ebeti”.

L’episodio risale al 2020 e, all’epoca dei fatti, il pm Francesca Crupi, aveva considerato le espressioni utilizzate da Fabrizio Corona: “talmente generiche e grossolane e pertanto frutto di personali e provocatorie supposizioni da non avere contenuto diffamatorio”.

Il gip Chiara Cipolla, invece, ha accolto l’opposizione sostenuta dagli avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci ordinando al pm di formulare l’imputazione a carico di Fabrizio Corona, attualmente agli arresti domiciliari.

Ecco cosa riferisce il Corriere della sera:

Ordinando l’imputazione «coatta», che apre la strada all’udienza preliminare, il giudice rileva che l’offesa «ebeti» ai Ferragnez è un «epiteto riferito alla loro persona» del tutto «gratuito», come lo sono le affermazioni sulla nascitura che riguardano la «sfera privata e non collegata al ruolo di rilevanza sociale rivestito» dalla coppia. L’intervista è stata «una mera occasione per attaccare gratuitamente la dimensione personale, di coppia e genitoriale».

I legali hanno anche presentato a gennaio scorso un’ulteriore querela dopo che Corona su Instagram aveva postato un video in cui «derideva l’ultimo lavoro discografico» di Fedez, al secolo Federico Lucia, apponendo la parola «archiviata» in relazione alla richiesta del pm sulla prima querela.

E ancora:

Alla difesa che aveva sostenuto che le «iperboli espressive» di Corona hanno perso il significato offensivo perché fanno oramai parte dell’intercalare quotidiano, il giudice risponde che «l’abitudine alla volgarità e alla scurrilità non elide il contenuto offensivo delle parole ma anzi lo amplifica» e che, «ridimensionare atteggiamenti come quelli denunciati in grossolane provocazioni proprie del personaggio televisivo, non fa altro che legittimare (…) comportamenti offensivi destinati a moltiplicarsi e a ripetersi».