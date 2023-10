Il nuovo album di Emma, Souvenir, contiene un brano dal titolo Intervallo, che è il cuore dell’intero disco. La canzone è dedicata al padre morto, Rosario Marrone, venuto a mancare prematuramente un anno fa dopo una battaglia contro la leucemia.

In una intervista a Il Messaggero, Emma ha svelato come è nata la canzone Intervallo dedicata al padre e cosa c’è dentro:

Un mese dopo la scomparsa di papà, chiacchierando con Franco126, che mi ha aiutato a scriverla. Mi ero allontanata per due giorni: non ho fatto in tempo a tornare per salutarlo. Provavo un senso di colpa gigantesco. L’ho esorcizzato con questa canzone. Se fossi rimasta a casa a fissare il soffitto, forse non sarei uscita dal buco nero.

A Vanity Fair, la cantante salentina ha aggiunto:

La morte di mio padre è stata la mazzata finale dopo una vita non proprio serena, segnata dal cancro con cui ho combattuto per dieci anni. È stato durissimo, non solo perché è stata una morte prematura, ma perché vivere accanto a una persona con una patologia così violenta è difficile. Quando si è ammalato sono tornata in Puglia e ho vissuto con lui fino alla fine. Anche se negli unici due giorni in cui mi sono allontanata, lui se n’è andato. Però credo che questo sia stato anche un suo regalo per non farmi assistere alla sua fine.