Emma Marrone è tornata di nuovo protagonista delle scene musicali italiane. Dalla scorsa mezzanotte, infatti, è fuori su tutte le piattaforme il suo nuovo lavoro dal titolo “Souvenir”. Alla vigilia del nuovo album, Emma si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli nel suo programma The BSMT.

Emma parla di Annalisa e di Maria De Filippi

Tanti gli argomenti affrontati, tra cui i suoi amici in ambito musicale ed il rapporto con Maria De Filippi. Emma ha ammesso di avere tanti amici, sia a Roma che a Milano:

Spesso ci incontriamo e facciamo delle bellissime cene, delle bellissime feste, è molto molto divertente.

A proposito delle sue nuove canzoni, Emma ha svelato di farle sentire prima di tutto alla sua famiglia e poi ai suoi amici a Roma, rigorosamente in macchina. Ma anche in questi casi non manca mai il parere della sua “mamma artistica”, Maria De Filippi:

Solitamente mando sempre della roba a Maria De Filippi. Dopo tanti anni per me il suo giudizio e il suo parere sono ancora importanti. Quindi anche Mezzo mondo l’ho mandato, è stata la prima persona che ha ricevuto il master. Mi ha detto che le piaceva tantissimo, era molto contenta, sì.

Parlando del rapporto con Maria De Filippi, ha aggiunto:

C’è sempre stato un rapporto basato sulla verità, sul confronto, sulla stima, quindi i rapporti per essere duraturi devono basarsi su questo. Non l’ho mai trattata come ‘Maria De Filippi’, in quel senso lì. Sono sempre stata molto diretta con lei, molto sincera. E lei con me. E’ stata ed è una grande maestra perché tante cose all’inizio me le ha proprio insegnate lei.

A proposito del rapporto con le altre colleghe, Emma ha parlato di alcuni rapporti considerati “molto belli e sinceri”, basati anche sul grande supporto reciproco. Non poteva mancare un commento anche su Annalisa e sul suo meritato successo:

Per me vedere Annalisa che è in testa è bellissimo. Non è un trend, è una canzone scritta e cantata bene. Lei è una fig* da paura e sta funzionando. Anche se fosse un trend quale sta il problema ? Lei è un’artista brava.