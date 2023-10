Annalisa è una delle protagoniste indiscusse del momento per quanto riguarda la scena musicale italiana. L’ex di Amici di Maria De Filippi, con il suo nuovo album E poi siamo finiti nel vortice, è diventata letteralmente l’artista dei record. Ospite di recente di Radio Deejay, la cantante ha raccontato alcuni retroscena su Maria De Filippi, svelando cosa ne pensa la conduttrice della sua svolta sexy.

Annalisa, la svolta sexy ed i retroscena su Maria De Filippi

Rispetto alla sua partecipazione ad Amici, Annalisa ha subito una vera e propria svolta sexy. Un cambio di look assolutamente evidente, oltre che un cambiamento a livello musicale decisamente importante, tanto da renderla la regina della musica pop.

Questo è per lei un momento d’oro sul piano privato e lavorativo e lo confermano i numeri e le posizioni in classifica, come sottolineato di recente nelle passate ore su Twitter/X:

E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE

Numero 1 classifica album più venduti.

Numero 1 classifica vinili più venduti.

4 brani in classifica singoli. E abbiamo appena cominciato questo viaggio 😈

Grazie a tutti voi 🌪️#EPSFNV pic.twitter.com/1zIGjRFD5m — ANNALISA (@NaliOfficial) October 6, 2023

Tornando alla sua ospitata a Radio Deejay, Annalisa ha raccontato alcune curiosità rispetto al suo rapporto con Maria De Filippi, svelando:

Io la sento vicino sempre, devo essere sincera. Però devo dirti che il fatto che nei momenti davvero importanti non è mai mancata. Lei è sempre stata una consigliera. Ma anche una chiacchiera a volte. Lei è molto sintetica, però cavolo… In quelle due parole che ti dice… Stai già meglio dopo.

Ma cosa ne pensa la conduttrice della sua svolta sexy?

Cosa ha detto della mia svolta sexy? Non lo so. Di questo non abbiamo parlato in maniera dettagliata. Però io ho percepito un grande sostegno da parte sua. Anche apprezzamento nel momento in cui, per esempio, sono andata a cantare i miei singoli ad Amici. Ho visto veramente uno spiegamento di forze… Coreografie meravigliose… Un appoggio bello, è sempre stata così devo dire.

Ovviamente non c’era alcun dubbio sul supporto che Maria avrebbe dato ad una delle sue ex allieve preferite. E l’orgoglio nei suoi confronti è tutto nel suo sguardo ogni volta che la invita nei suoi programmi.