Ricordate Moreno Donadoni, il talentuoso rapper vincitore di Amici 12 e di cui Maria De Filippi era completamente innamorata? Che fine ha fatto? Nelle passate ore il giovane è stato ospite di SDL Tv, dove si è raccontato, parlando della sua vita oggi e commentando anche il modo in cui il talent di Maria De Filippi sia cambiato.

Moreno, vincitore di Amici 12: che fine ha fatto dopo il programma

Amici, secondo Moreno, avrebbe subito un vero e proprio cambiamento. E’ quanto emerge dalle sue parole al format web, riprese anche dalle colleghe di IsaeChia.it. Ecco cosa, secondo il rapper, sarebbe cambiato del programma rispetto all’edizione in cui prese parte:

Amici mi pare cambiato. Molte persone mi fermano e mi dicono che le edizioni in cui ho partecipato come concorrente e come coach erano più belle. Essendo che lo seguo, vedo che i ragazzi sono sempre forti.

A distanza di 10 anni dalla sua vittoria ad Amici, Moreno ammette di non avere rimpianti:

Sono curioso però di sapere se non avessi intrapreso una carriera nel talent cosa sarei adesso. Adesso sono ricordato come il primo perché tanti altri ci hanno provato, chi è arrivato secondo e chi non era prettamente rapper… E’ stata una cosa che mi porterò sempre con me.

A proposito del talent di Maria De Filippi, cosa pensa delle ex protagoniste che hanno ottenuto un successo incredibile dopo la loro partecipazione?

Ho conosciuto Emma, Alessandra e Annalisa e penso che l’exploit più forte dell’ultimo periodo lo ha avuto Annalisa e se l’è meritato. Già ai tempi di Amici era la secchiona, così tanto brava e perfetta che quasi non poteva vincere. Nell’ultimo periodo, dopo tanto lavoro, ha sfornato una hit dopo l’altra e direi che è quella più in forma ma sono sempre un trio fortissimo.

Nel futuro di Moreno, musicalmente parlando, potrebbe esserci qualche tormentone estivo e non è esclusa la sua partecipazione al Festival di Sanremo:

Volevo fare quello che mi piaceva, ho cercato di distinguermi, di rappare come voglio con un atteggiamento da freestyler. Ho firmato per una squadra di hockey su ghiaccio che fanno uno spettacolo e io divento il rapper della squadra. Ho realizzato un jingle per loro, la mia hit estiva me la gioco d’inverno. Se questo pezzo non l’avessi lavorato con loro lo avrei voluto farlo sentire a Sanremo. Se lavoro bene questo inverno e questa estate l’anno prossimo ci provo.

Adesso è uscito il suo nuovo singolo, Karma, e Moreno ha svelato anche gli alti e bassi vissuti: