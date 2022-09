“Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si frequentano in gran segreto”: famosa ex di lui conferma il gossip?

L’ultimo gossip su Elisabetta Gregoraci tornerebbe nuovamente sulla presunta frequentazione in corso con il giovane imprenditore Giulio Fratini. Il suo nome è già noto alle cronache rosa per via delle sue precedenti relazioni con Roberta Morise e Raffaella Fico.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: una famosa ex di lui interviene

Proprio una delle sue ex fidanzate è intervenuta sul gossip relativo alla presunta frequentazione “segreta” con Elisabetta Gregoraci ed in qualche modo con le sue parole ha confermato l’indiscrezione.

Ad aggiungere un nuovo tassello alle ultime voci era stato il settimanale Chi che sull’ultimo numero tra le sue chicche di gossip ha scritto:

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un resort di lusso.

Tutto vero? A quanto pare sì, almeno stando all’intervento di Roberta Morise in risposta ad un utente sotto un suo scatto Instagram. “Sono felice per entrambi”, ha replicato all’utente che le riportava l’indiscrezione. Sulla sincerità delle sue parole non abbiamo motivo di dubitare, ma a quanto pare la loro frequentazione sarebbe ormai cosa nota a tutti.