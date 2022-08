Secondo Chi Magazine, proseguirebbe la frequentazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini (ex di Roberta Morise). I due si starebbero frequentando in gran segreto e, proprio gli ultimi rumor, riferiscono di averli beccati insieme in Sicilia presso un resort di lusso.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: “frequentazione in gran segreto”

Tra le chicche di gossip di Chi Magazine, si “conferma” il flirt (mai smentito dai diretti interessati) tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Nonostante l’intervento dell’ex marito Flavio Briatore “Non credo proprio” ha commentato raggiunto da Novella 2000, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe aver ritrovato l’amore.

Giulio Fratini si è lasciato da poco con Roberta Morise, ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Proprio quest’ultima, aveva parlato di un tradimento da parte dell’ex fidanzato: “Per lui mi ero perfino trasferita a vivere a Firenze. Alla fine però è arrivato anche un tradimento da parte sua”.

Dopo il tradimento pare che Fratini con Elisabetta Gregoraci faccia sul serio, almeno secondo quanto riferisce anche il settimanale Nuovo: “Con lei sarebbe diverso. Lui vuole una relazione che duri”. A confermare la presunta frequentazione anche il “segui” reciproco su Instagram (Giulio segue anche Nathan Falco).

Il primato di Nathan Falco

E parlando proprio di Nathan Falco, sempre Chi Magazine aggiunge: “Sul profilo Instagram di Nathan Falco Briatore appare il titolo “Ceo del Billionaire Bears nft”. A 12 anni è tra i più giovani amministratori al mondo.

Che sia solo un “incarico” simbolico?