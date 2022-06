Lo scorso venerdì sera all’Atlantico di Roma è andato in scena il concerto di Aka7even, ex concorrente di Amici 20, durante il quale sono stati in tanti i volti noti che hanno partecipato. Una vera e propria reunion alla quale hanno preso parte anche alcuni ex compagni di avventura, tra cui Deddy e Rosa Di Grazia.

Deddy e Rosa Di Grazia al concerto di Aka7even: la loro reazione

Un dettaglio ha riguardato proprio questi ultimi due ex di Amici 20, Deddy e Rosa Di Grazia ed in particolare il loro atteggiamento in occasione del loro incontro. Come si sono comportati?

Secondo i presenti, i due si sarebbero completamente ignorati per tutto il tempo. I due oltre ad aver condiviso la Scuola di Amici, avevano anche iniziato una storia d’amore ma dopo la fine del talent di Maria De Filippi le loro strade si erano inevitabilmente divise.

Era stata la ballerina, dopo un reciproco silenzio, a rendere pubblica la decisione di interrompere la loro storia, chiedendo il rispetto ai loro fan. Alle voci di un presunto ritorno di fiamma, si è ora aggiunto il nuovo dettaglio che smentirebbe categoricamente il gossip.

In occasione del concerto dell’amico Aka7even, infatti, i due non si sarebbero neppure rivolti la parola come testimoniano alcuni video che da ore circolano sul web. E se in un breve video è possibile notare Rosa Di Grazia mentre cerca lo sguardo di Deddy, quest’ultimo reagirebbe andando via.