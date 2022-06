Ieri sera Aka7even si è esibito all’Atlantico di Roma dove ha reso omaggio anche a Michele Merlo cantando una sua canzone. Per il volto di Amici 20 si sono aperte le porte del primo tour nazionale e, ad applaudirlo, tanti volti famosi tra cui le sorelle Selassiè.

Reunion di Amici 20 al concerto di Aka7even: c’erano anche le sorelle Selassiè



Al concerto di Aka7even erano presenti Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè ma non erano le uniche ad applaudire Luca Marzano. Direttamente da Amici 20 c’erano anche Rosa Di Grazia, Deddy, Serena Marchese e Arianna Gianfelici.

Ad applaudire Luca pure Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Che bello vedere i ragazzi di #amici20 sostenersi così tanto

Si sono creati legami davvero indissolubili ❣️ — Annemary💙💫🤌🏼 (@7HaFattoStrike) June 3, 2022

Aaaa Arianna e Serenella al concerto di aka aaaa amori #amici20 🤍🤍 pic.twitter.com/ou51Dlq3vu — Ros❤️‍🩹 (@RosXD20) June 3, 2022

Non me ne frega niente io continuo a shipparli. Se tornassero insieme sarei la persona più felice del mondo ❤️😍😭 #Amici20 pic.twitter.com/zJsjWpGiEx — Kikka♥🌹 (@Bernascolo93) June 3, 2022

piangendo perché sono al concerto di aka7even e ci sono deddy e rosa che non si sono salutati, serena marchese, la pettinelli e la peparini⚰️ — edoardo 🦦 (@edosenzaemoji) June 3, 2022

La scaletta

Aka7even si è esibito con le seguenti canzoni: Yellow, Perfetta così, Mille parole, Come la prima volta, Fuori, Cambiare (Alex Baroni), Black, 6 PM, When I was your Man (Bruno Mars), Torre Eiffel, Strike, Rolly Stone, Eazy, Blue, Tutto per me in onore di Michele Merlo, Luna, Mi Manchi, LocaBIS, Goodbye e Loca.