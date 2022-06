Katia Ricciarelli ha detto “no” a Tale e Quale Show (per lei, quindi, si avvicina sempre di più l’ipotesi opinionista del Grande Fratello Vip). Arruolate ufficialmente, invece, le sorelle Jessica, Lucrezia (Lulù) e Clarissa Selassiè mentre Alex Belli sarebbe in “prova”.

Le sorelle Selassiè nel cast di Tale e Quale: Alex Belli in “prova”, Katia Ricciarelli dice “no”

Le novità sulla prossima edizione di Tale e Quale Show in partenza da settembre arrivano dalla pagina Instagram The pipol tv che conferma l’assenza di Katia Ricciarelli nel cast:

Possiamo anticiparvi che da domani, sabato 4 giugno, si chiuderanno ufficialmente le candidature dei personaggi famosi che hanno il desiderio di partecipare a uno degli show più famosi e divertenti di Rai 1.

Da lunedì, quindi, Carlo Conti e la sua squadra si metteranno a lavoro per decidere chi merita di far parte degli undici concorrenti.

Sono tantissimi quest’anno i candidati. Alcuni nomi sono già trapelati, e tra questi c’è quello di Katia Ricciarelli che però non farà parte del cast, dentro le sorelle Selassié con Alex Belli per ora in prova.