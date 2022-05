Colpaccio senza precedenti per Carlo Conti. Secondo TVBlog, la prossima edizione di Tale e Quale Show vedrà scendere in pista Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè, le princess che hanno partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Sembra ormai fatta: le sorelle Selassié prenderanno parte alla nuova edizione di Tale e quale show, al via a settembre in prima serata su Rai1.

Le principesse Selassié dovrebbero gareggiare a Tale e quale show come unico concorrente (come accaduto con i Fratelli di Guidonia, che peraltro hanno vinto la scorsa edizione) e a loro, dunque, spetterà portare in scena canzoni interpretate da terzetti.