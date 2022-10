Cristina e Giaele si sono scontrate dopo la diretta del Grande Fratello Vip: il motivo? Ovviamente le nomination. La De Donà infatti, non ha accettato le motivazioni che la Quaranta ha fornito quando ha scelto di votare contro di lei.

“Sembri una bambina di due anni” afferma Cristina facendo il verso a Giaele, lamentandosi del modo in cui reagisce alle Nomination: “Tra tutti ho nominato te sei quella con cui ho meno rapporto”.

Giaele dal canto suo si è lamentata dei modi dell’ex Velina che – oltre che nominarla – si sarebbe anche rivolta a lei dandole della stupida.

“Mi sta attaccando, ora mi attacca. Mi ha detto adesso che mi infastidirà nei prossimi giorni. Io le ho detto: “Non ti conviene, ti affogo!”. Io l’affogo, te lo dico”, ha proseguito Cristina sfogandosi con Carolina e Elenoire.

La Quaranta aveva già detto “l’affogo” ad una ex concorrente del Grande Fratello Vip: (“Io Soleil l’avrei affogata, te lo dico chiaro”).

L’ex ragazza di Non è la Rai ha tirato in ballo pure Spinalbese:

A parte che ad Antonino ho detto che non la voglio più in stanza da noi, andasse nel suo ca*zo di letto. Non ce la voglio in stanza da me, voglio dormire. Tanto anche ad Alberto gli dà fastidio che si mette nel lettone. Se lei vuole “amoreggiare” con lui e lui vuole “amoreggiare” con lei, andassero nel letto di lei. In camera mia non ce la voglio più, gliel’ho già detto ad Antonino. Visto che mi ha messo in mezzo per la storia del letto con Nikita…