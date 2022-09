Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta “on fire” nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Stanotte le due vippone hanno parlato di Soleil Sorge, scagliandosi contro la conduttrice del GF Vip Party.

La regina delle televendite ha parlato inizialmente del rapporto tra Soleil e Alex, sparando a zero contro il man della factory (che vedo già prontissimo per un confronto).

Poi è intervenuta Cristina Quaranta, a gamba tesa contro la Sorge:

Nemmeno Soleil mi è piaciuta. Ha una grande cultura, sa parlare e si esprime benissimo. E’ una che quando dice una cosa è abbastanza esuberante nelle sue espressioni. Lei si è esposta moltissimo.

Quanto ti esponi troppo non vincerai mai un reality. O ti esponi oppure fai come Silvestri per arrivare in finale. Non l’ha vinto, l’ha vinto l’altra… però pure lei si è esposta poco. Perché rispetto alle sorelle era quella più pacata e tranquilla.

Soleil a me personalmente non piaceva. Aveva fatto delle battute contro Miriana. Se è una mia amica? Siamo state colleghe la conosco da 30 anni. Siamo agli antipodi, abbiamo due caratteri diversi. Dirti che è una mia amica no, non te lo dico. Ma quando c’è stato da difenderla l’ho fatto.

Nei confronti di Soleil lei è stata una grande signora. Se Soleil lo avesse detto a me certe cose…

Lei aveva già raccontato di essere stata operata. La mancanza di rispetto non ci deve mai stare. Se uno è maleducato io vado fuori di testa. Se tu mi fai provocare sul mio punto debole per me è una cattiveria gratuita ed io ti mando a ‘fancul*, io l’avrei presa ed affogata.

Io sto giudicando quello che ho visto perché sono sicura che se dovessi conoscerla probabilmente ci andrei anche d’accordo.