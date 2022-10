Antonino Spinalbese contro gli autori dopo la diretta del Grande Fratello Vip. Al termine della puntata e dopo il confronto con Edoardo Donnamaria, l’ex di Belen ha comunicato il suo malessere per via del famoso video (quello della “spallata” in magazzino) impossibile da mandare in onda.

Antonino Spinalbese contro gli autori del GF Vip: ecco il motivo

“Il filmato della spallata non c’è semplicemente per una ragione: perché non è realizzato. Cioè non è che quello che voi fate nella Casa ventiquattr’ore su ventiquattro venga sempre ripreso”, ha affermato Signorini durante la diretta del GF Vip.

Nel corso di un break pubblicitario, Antonino ha accusato gli autori del reality show, così come riportano le colleghe di IsaeChia:

Devo stare in silenzio perché in questo momento qua io sono agitato e potrei dire delle cose vere, che penso, ma che possono essere giudicate in un altro modo. Edoardo ha detto delle cose pesanti, ha fatto delle cose pesanti e non ci sono i video quindi… “Come ben voi sapete non è possibile vedere ovunque”. Tutte delle grandi cazz*te perché ci sono due telecamere! Ma sono delle stron*ate! C’è una telecamera davanti la porta, dai. Secondo te non l’ho vista? Ma secondo te io non ho visto quella telecamera? Ma che sono scemo? Io lo so che sto andando contro la furbizia, sto andando oltre. Lo so che dovrei stare zitto, lo so…

Che ne pensate?