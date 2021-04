Crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta? Lite per colpa della gelosia: ecco che succede

Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero già in crisi. L’attore turco ha chiuso da giorni il suo profilo Instagram mentre la giornalista si è trincerata dietro il silenzio.

Crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta? Colpa della gelosia

Dopo la chiusura dell’account si è immediatamente ipotizzata la crisi tra i due e, a confermare la “burrasca” ci ha pensato il paparazzo Maurizio Sorge attraverso il suo blog.

Dopo la passione che li ha investiti, Can e Diletta starebbero vivendo il loro primo momento di crisi per colpa della gelosia. Lui, secondo il fotografo, sarebbe particolarmente possessivo e, anche per via della loro cultura differente, non trovano un punto di incontro.

Il paparazzo prosegue:

Se davvero lei avesse tolto l’anello, il litigio avrebbe fondamenta più profonde e da risanare con tutto l’amore che bisogna tirar fuori da situazioni così. Ecco spiegata la cancellazione dai social da parte di Can e sinceramente il motivo che lo ha spinto ad un gesto così ci fa pensare sulla continuazione della storia anche se siamo fiduciosi su come si evolverà…

Can Yaman e Diletta Leotta riusciranno a mettere da parte la gelosia e le incomprensioni per dare spazio all’amore e la passione?

