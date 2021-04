Can Yaman si cancella da Instagram: attacco hacker o capricci da star?

Can Yaman ha deciso di cancellare il suo profilo Instagram: per quale motivo? L’attore turco nell’ultimo periodo è stato sommerso dalle critiche anche per la nascita della sua storia d’amore con Diletta Leotta.

Can Yaman si cancella da Instagram: ecco che sta succedendo

Stanco degli attacchi da parte della rete, è probabile che Can Yaman abbia deciso di prendersi una pausa dai social mettendo in stand by il suo profilo ufficiale di Instagram.

In molti, all’inizio, avevano palesato un possibile attacco hacker ed ancora la verità non è saltata fuori. Non è la prima volta che l’attore turco compie un gesto simile. Alcuni mesi fa, infatti, aveva voluto disattivare anche il suo profilo di Twitter (e non l’ha mai più riaperto).

Dopo il fidanzamento con Diletta Leotta, in molti hanno accusato la coppia di “fingere” una storia d’amore per creare del gossip facile e avere tutti gli occhi puntati addosso.

Dopo numerose repliche agli hater, dapprima Can Yaman ha modificato la sua biografia in modo ironico, invitando gli hater ad insultarlo liberamente e poi ha chiuso il suo profilo.

Bizze da star o attacco hacker? Sicuramente l’attore ha dato dimostrazione di essere un tantino permalosetto nel corso di questi mesi…