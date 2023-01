Dopo i fatti dell’ultima puntata di Amici 22, come anticipato da Lorella Cuccarini, Cricca ha potuto incontrare la sua insegnante. E’ stata proprio Lorella, con la sua inedita richiesta alla produzione, a permettere il ritorno in studio del cantante che, vincendo la sua sfida contro Guera, è rientrato dopo la precedente eliminazione.

Terminata la puntata, Cricca ha potuto confrontarsi con Lorella Cuccarini ed alla sua insegnante ha spiegato qual è stato il suo stato d’animo:

Lorella ha replicato alle parole del suo allievo ed ha aggiunto, dando dei validi consigli a Giovanni:

Sono successe delle cose per cui ho ragionato sul fatto che tu fossi fuori. Sapevo che fosse molto difficile perché so come funziona il regolamento ma questa era una situazione molto nuova anche per noi. Ci ho provato, sapevo che sarebbe stata un’operazione impossibile ma sono proprio contenta!

Quello che volevo dirti, perchè tu hai un carattere meraviglioso con tutti, tu adesso rientrerai in una situazione in casa un po’ particolare. Quello che ti chiedo è non di cambiare il tuo carattere, però un pizzico di egoismo in più. Vorrei che lavorassi soprattutto per il tuo percorso. Non pensare di dover salvare sempre tutti. Lo apprezzo molto, non ti sto dicendo di cambiare, ma soprattutto in questo momento, essendo una situazione complicata, so che ci sei per tutti. Fallo ma pensa a te, concentrati su di te, lavora di più su di te. Ancora per me non hai fatto il salto definitivo. Puoi tirare fuori molto di più di quel che sei.