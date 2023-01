Amici 22, cosa è successo a Capodanno? A quanto pare, secondo le ultime teorie della rete, la noce moscata sarebbe stata la grande protagonista della notte del 31 dicembre.

Su TikTok il caso è stato commentato più volte e, tra le varie teorie sarebbe stata confermata la noce moscata ma non nelle modalità iniziali: “Posso solo dire che la noce moscata c’entra, ma non l’hanno né sniffata, né fumata”, scrive una ragazza.

Anche un’altra utente ha confermato questa tesi, presentandosi come una amica della sorella di Maddalena (ballerina coinvolta nell’accaduto): “L’hanno messa nel succo”.

Teoria confermata pure su Twitter:

La tesi è effettivamente plausibile: voi cosa ne pensate?

Raga forse ho risolto il noce moscata gate: un'amica della sorella di Maddy ha scritto che l'hanno messa nel succo e questo spiegherebbe perché Valeria ha detto di non avere sniffato niente (lei non ha mai detto di non averla bevuta) #amici22 #amici pic.twitter.com/91BxNHcip5

