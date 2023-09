Finalmente ci siamo: da stasera 22 settembre conosceremo tutti i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2023. Ma chi sono? Dieci, in tutto, i volti noti che ogni venerdì sera ci terranno compagnia con le loro esibizioni, rigorosamente in diretta, durante il programma in onda nel prime time di Rai1 e condotto da Carlo Conti.

Concorrenti Tale e Quale Show 2023: chi sono, le imitazioni

Durante le otto puntate in programma, vedremo i vari concorrenti di Tale e Quale Show cimentarsi in imitazioni imperdibili e sorprendenti, valutate dai giudici dell’edizione: la “regina” Loretta Goggi, lo showman Giorgio Panariello e l’istrionico Cristiano Malgioglio. A loro si affiancherà in ogni puntata un personaggio dello spettacolo.

Tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2023, non mancano diversi nomi celebri che arrivano direttamente dalle passate edizioni del Grande Fratello Vip.

Ecco chi si contenderà la vittoria dell’edizione: Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi. Nel ruolo dei ‘ripetenti’, tornano Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, con le loro esibizioni originali e mai banali.

Ma quali saranno le imitazioni della prima puntata del 22 settembre?