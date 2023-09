Finalmente ci siamo: da venerdì 22 settembre conosceremo tutti i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2023. Ma chi sono? Dieci, in tutto, i volti noti che ogni venerdì sera ci terranno compagnia con le loro esibizioni, rigorosamente in diretta, durante il programma in onda nel prime time di Rai1 e condotto da Carlo Conti.

Concorrenti Tale e Quale Show 2023: chi sono, ecco le imitazioni

Durante le otto puntate in programma, vedremo i vari concorrenti di Tale e Quale Show cimentarsi in imitazioni imperdibili e sorprendenti, valutate dai giudici dell’edizione: la “regina” Loretta Goggi, lo showman Giorgio Panariello e l’istrionico Cristiano Malgioglio. A loro si affiancherà in ogni puntata un personaggio dello spettacolo.

Tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2023, non mancano diversi nomi celebri che arrivano direttamente dalle passate edizioni del Grande Fratello Vip.

Ecco chi si contenderà la vittoria dell’edizione: Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi. Nel ruolo dei ‘ripetenti’, tornano Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, con le loro esibizioni originali e mai banali.

Ma quali saranno le imitazioni della prima puntata del 22 settembre?

Lorenzo Licitra sarà Marco Mengoni

Gaudiano sarà Tiziano Ferro

Ginevra Lamborghini sarà Annalisa

Jasmine Rotolo sarà Gloria Gaynor

Pamela Prati sarà Claudia Mori

Ilaria Mongiovì sarà Giorgia

Jo Squillo sarà Madonna

Alex Belli sarà Tom Jones

Maria Teresa Ruta sarà Silvye Vartan

Scialpi sarà Bobby Solo.