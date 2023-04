Oriana Marzoli sarà ospite a Verissimo dopo il GF Vip. A quanto pare, così come ha fatto sapere Pipol, la venezuelana sarà nello studio di Silvia Toffanin per parlare della sua storia con Daniele Dal Moro.

Quest’anno il GF Vip non è stato “protagonista” di Verissimo e, tranne qualche rara occasione, dalla Toffanin sono stati ospitati pochi personaggi provenienti dal reality show condotto da Signorini.

Tra questi “eletti”, la reazione del programma di punta del weekend Mediaset ha scelto di ospitare non la prima classificata bensì la concorrente arrivata al secondo posto: cosa ne pensate?

“Io non voglio più farmi riprendere da bebé perché la mia reputazione sta andando a farsi fottere” Ci siamo scelti i + divertenti, non ci sono dubbi #oriele pic.twitter.com/KCCaL2TVLS

In tutto ciò io sto morendo per il fatto che gli altri concorrenti mettono like a frecciatine e polemiche varie, mentre oriana mette like alle capre che scendono dagli alberi.

E PERFAVORE #Oriele pic.twitter.com/qTBjsW2N8g

— greta (@gcdlll) April 5, 2023