Daniele Dal Moro ha avuto un colpo di fulmine nei confronti di Oriana Marzoli? A svelare l’arcano ci ha pensato proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha risposto tramite una room di Twitter.

Se è stato un colpo di fulmine quello tra me e Oriana? Dipende cosa intendi per colpo di fulmine… Non lo so… io sono uno di quelli a cui i sentimenti crescono col tempo, sicuramente da subito ho visto che mi piaceva. Quello sì. Ma proprio dai primi 5, 10 minuti.

Poi chiaramente è una cosa che cresce ma è difficile da spiegare. Passare così tanto tempo con una persona 24 ore su 24 in un contesto così particolare comunque ti dà modo di legarci molto in fretta rispetto a ciò a cui una persona è abituata a fare fuori.