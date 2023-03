Come sta Daniele Scardina? Il celebre pugile trentenne è ricoverato all’Humanitas di Rozzano dopo essere stato colto da un malore durante un allenamento in palestra nella giornata di ieri. King Toretto è attualmente in coma ma le sue condizioni sarebbero stabili.

Nel corso di Pomeriggio 5 andato in onda ieri, il suo manager ha aggiornato i fan sulle sue attuali condizioni di salute dopo l’operazione: “Abbiamo parlato con il medico, ci ha detto che il ragazzo è stabile, che ci vuole pazienza e dobbiamo pregare e basta. Ha compiuto un movimento brusco che gli ha lesionato due vene, una cosa che può capitare a chiunque”, ha svelato Salvatore Cherchi.

“L’intervento è riuscito – ha confermato il manager ai microfoni di Sky -, hanno asportato tutto il sangue ed è tutto pulito. Il problema adesso è la pazienza”. Con Cherchi presente anche il professor Mario Ireneo Sturla, specialista in medicina dello sport e coordinatore sanitario nazionale della Federazione pugilistica:

Nel frattempo il Corriere della Sera “ricostruisce” l’accaduto in maniera minuziosa:

La causa? Un ematoma sottodurale al cervello. In sostanza, l’emorragia sarebbe stata provocata da una rottura delle vene a ponte della superficie cerebrale. Rottura che non però non sarebbe ascrivibile ai colpi scambiati nell’allenamento. Quindi, dai primi accertamenti, non risultano esserci elementi che possano far pensare a una causa diversa da quella di un improvviso problema di salute verificatosi per cause non ancora conosciute e dunque non è stato aperto alcun fascicolo per lesioni colpose.