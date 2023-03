Daniele Scardina in coma, come sta dopo l’operazione d’urgenza? Il messaggio in diretta tv di Diletta Leotta

Come sta Daniele Scardina? C’è grande preoccupazione circa le condizioni di salute del pugile trentenne ricoverato all’Humanitas di Rozzano dopo essere stato colto da un malore durante un allenamento in palestra nella giornata di ieri. King Toretto sarebbe attualmente in coma ma in condizioni stabili.

Come sta Daniele Scardina: gli ultimi aggiornamenti

Stando a quanto si legge sull’Ansa, che cita fonti sanitarie, Daniele Scardina sarebbe giunto ieri in codice rosso ed è stato sottoposto ad un’operazione d’urgenza alla testa dall’equipe di neurochirurgia cranica dell’Humanitas. L’intervento è ritenuto “complesso” ma “tempestivo e tecnicamente riuscito”.

Le stesse fonti hanno fatto sapere che Scardina “è in prognosi riservata, in condizioni stabili”. Nelle prossime ore sarà possibile valutare l’evoluzione.

Secondo quanto trapelato, Daniele Scardina si sarebbe sentito male dopo l’allenamento in palestra nel quale già si sarebbe sentito poco bene. Negli spogliatoi, poi, avrebbe avvertito un dolore all’orecchio e poi a una gamba stramazzando al suolo perdendo i sensi dopo la doccia. Non è ancora del tutto chiaro se sarebbe stato o meno colpito durante l’allenamento ma i testimoni parlano ad ogni modo di un allenamento leggero.

Tanti, al momento, i messaggi di incoraggiamento, a partire da quello dell’ex fidanzata Diletta Leotta che dopo essersi espressa sui social con un “Forza Dani”, è intervenuta anche in diretta tv. La giornalista, in chiusura del suo collegamento dall’Allianz Stadium dove ha seguito per Dazn il derby fra Juventus e Torino, ha chiosato con un messaggio a King Toretto: