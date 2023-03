Come sta Daniele Scardina? Il pugile è in coma: Operato d’urgenza alla testa dopo un malore, il messaggio di Diletta Leotta

Ore di apprensione per Daniele Scardina. Il pugile ed ex fidanzato di Diletta Leotta si trova all’ospedale Humanitas di Milano dopo aver avuto un malore in allenamento (forse causato da un colpo alla testa).

Daniele Scardina, malore dopo allenamento: operato d’urgenza

King Toretto si stava preparando per il proprio esordio nei pesi mediomassimi fissato per venerdì 24 marzo, le sue condizioni sono sembrate immediatamente serie e il pugile è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Al suo arrivo, i medici hanno deciso di operarlo d’urgenza. Le sue condizioni sono ancora gravi ma restano stazionarie.

Il malore di Daniele Scardina è accaduto intorno alle 17 nella FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe.

Secondo quanto svelato dai Carabinieri della Compagnia di Corsico, che fanno capo al Comando provinciale di Milano, Scardina avrebbe fermato anticipatamente un allenamento perché si è sentito male.

Successivamente, negli spogliatoi, ha avvertito un dolore all’orecchio e poi a una gamba ed è caduto sul pavimento privo di sensi.

Il messaggio di Diletta Leotta

“Forza Dani”. Diletta Leotta, in un messaggio postato tra le storie sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha espresso il suo sostegno a Daniele Scardina, il pugile suo ex fidanzato ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo un malore in allenamento, corredandolo con un’emoticon con le mani giunte in segno di preghiera.