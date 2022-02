Come si chiama Sangiovanni e cosa significa il suo nome d’arte 

Il vero nome di Sangiovanni è Giovanni Pietro Damian. Nato a Vicenza il 9 gennaio del 2003, da poco più di un mese ha compiuto 19 anni e calcherà il palcoscenico del Festival di Sanremo 2022 dopo Amici di Maria.

Ma per quale motivo Sangiovanni ha scelto questo particolare nome d’arte? Proprio il diretto interessato lo ha spiegato durante le primissime battute di Amici 20:

Mi hanno sempre detto che non sono un santo, che non ho la faccia da bravo ragazzo, mi chiamo Giovanni e allora ho deciso di chiamarmi Sangiovanni.

La musica conta tantissimo, è una cura per me. Per risolvere un sacco di problemi. Mi arrabbio per la falsità. Non riesco a sopportare la disonestà e le bugie.