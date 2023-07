Sono trascorsi circa quattro anni dalla fine della storia tra Diana De Bufalo e Paolo Ruffini, ma l’attrice, a parte la breve parentesi con Edoardo Tavassi, sembra aver finalmente trovato l’amore. Lui si chiamerebbe Patrizio, come scrive Fanpage.it, ed oltre ad essere lontano dal mondo dello spettacolo, sarebbe ben distante anche dal mondo dei social, non avendo un suo profilo.

Era lo scorso aprile quando Diana Del Bufalo fece vedere per la prima volta il suo nuovo fidanzato sui social, dedicandogli parole d’amore. Adesso, mentre trascorrono insieme le loro vacanze a Formentera, l’attrice e comica torna a parlare d’amore dedicando parole importanti al suo Patrizio.

Durante alcuni momenti di relax, Diana ha scattato alcune foto che ha condiviso sul suo profilo Instagram con una dedica d’amore:

Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore, che era una cosa che da adulti non si prova più perché “ormai”. Non ascoltate nessuno se non voi stessi. Le risposte sono già tutte dentro di voi e fregatevene di quello che potrebbero pensare gli altri, non hanno potere sui vostri pensieri. Viva la vita.